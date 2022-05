Brutto ruzzolone con la sua mountain bike, paura per un 17 enne

Pubblicità

Momenti di paura nella serata di ieri domenica 22 maggio pochi minuti prima delle 20:00 in valle dei Laghi sulla strada comunale denominata “San Siro” che dalla frazione Lasino porta a Pergolese nel comune di Madruzzo.

Un ragazzo 17 enne della zona, mentre stava percorrendo in discesa la strada comunale in sella alla sua mountain bike in direzione Pergolese, ha perso il controllo finendo fuori strada nella rampa 3 metri sotto la sede stradale.

In pochi minuti sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza partita dall’ospedale di Arco, e vista la grave dinamica è stato attivato anche l’elisoccorso che ha verricellato l’equipe medica a pochi metri dall’infortunato.

Per supportare il personale sanitario e l’elisoccorso nel frattempo atterrato presso la piazzola della cantina di Toblino alle Sarche, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Lasino e Calavino.

I sanitari dopo aver stabilizzato il ragazzo, per effettuare il recupero dell’infortunato in totale sicurezza insieme ai vigili del fuoco hanno fatto intervenire anche una squadra del soccorso alpino che hanno trasportato il ragazzo sulla strada per essere caricato sull’ambulanza che lo ha portato fino all’elicottero per essere condotto al Santa Chiara per tutti gli accertamenti del caso.

Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso , ha riportato alcuni politraumi giudicati non gravi. Sul posto per compiere tutti gli accertamenti anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Vallelaghi.

