Vola con la moto per 30 metri nella scarpata, muore donna 30 enne

Dopo l’incidente mortale in Presanella, successa stamattina presto che ha visto la morte di un 55 enne di Contà precedente, gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino sono stati attivati in diverse occasioni nel corso della giornata.

L’incidente più grave è quello occorso a una donna di 30 anni residente a Brescia, che ha perso la vita dopo essere stata sbalzata dalla moto, finendo fuoristrada in una scarpata circa trenta metri più a valle della strada che da Molveno porta a san Loreno in Banale. La chiamata al Numero per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 14.20.

Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco di Molveno e di San Lorenzo in Banale, si sono portati gli operatori delle Stazioni di Molveno e San Lorenzo in Banale del Soccorso Alpino che hanno attrezzato un ancoraggio per permettere al medico – sopraggiunto in elicottero – di calarsi fino a raggiungere la donna. Nonostante i tentativi di rianimarla, per lei non c’è stato nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

