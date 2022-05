Perde il controllo della vettura e finisce contro delle rocce, feriti i due occupanti

Pubblicità

L’incidente stradale è accaduto pochi minuti dopo le 12:00, di oggi domenica 22 maggio, sulla strada statale 240 di Loppio e Valle di Ledro poco sotto il passo san Giovanni nelle vicinanze del lago di Loppio nel comune di Nago Torbole.

Il conducente di una macchina ha perso il controllo finendo prima contro le rocce e terninando la sua corsa addosso al muretto posizionato a lato della strada.

A bordo dell’autovettura una 38 enne e un 23 enne. Lo schianto è avvenuto in maniera autonoma, quindi fortunatamente non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

In pochi minuti sul posto sono giunte due ambulanze dei sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai due occupanti rimasti feriti. In supporto al personale sanitario e la messa in sicurezza della vettura è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco volontari di Riva.

I sanitari hanno trasportato la donna 38 enne al nosocomio di Arco, e il 23 enne al pronto soccorso del Santa Maria del Carmine a Rovereto. Dalle informazioni giunte dai medici le condizioni del ragazzo e della donna non desterebbero particolari preoccupazioni.

Per i rilievi di legge è intervenuta sul posto la polizia locale intercomunale dell’Alto Garda che ha diretto a senso unico alternato il traffico particolarmente intenso in questa giornata festiva.

