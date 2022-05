Parcheggio e percorso pedonale a Tiarno di Sopra. 235 mila euro per 44 nuovi posti auto

Pubblicità

La giunta comunale di Ledro ha approvato il nuovo quadro economico del progetto di riqualificazione del parcheggio a Tiarno di Sopra, redatto dall’ingegner Matteo Bombardelli.

La spesa complessiva sarà di 235.000 euro e l’intervento punta a riqualificare l’area a ovest del cimitero, riorganizzandola in maniera funzionale per regolarizzarne l’uso e unirla, con un percorso pedonale, al parco pubblico e alla piazza Milyn.

Col nuovo quadro economico, rispetto alle precedenti fasi di progetto si sono previste alcune integrazioni: predisposizioni per la futura installazione di una colonnina di ricarica di due auto elettriche, posa di una barriera stradale di contenimento sul ciglio del muro verso la strada, inserimento a monte dei pozzi perdenti di un sistema di disoelazione da idrocarburi.

Gli spazi interessati sono tutti di proprietà pubblica e l’area, al momento, viene impiegata come spazio di sosta senza regolamentazione, anche da parte di autobus e altri mezzi pesanti. Il fondo è privo di pavimentazione, con ovvi problemi in caso di pioggia (smaltimento acque) o di siccità (polvere). Non sono presenti segnaletica e illuminazione.

A fine lavori ci saranno 44 posti auto e 1 per autobus e il percorso pedonale eviterà il formarsi di flussi di persone lungo la strada provinciale (specialmente in occasione delle feste serali estive).

Gli stalli a parcheggio saranno pavimentati con mattonelle autobloccanti in calcestruzzo, che garantiscono il drenaggio ed evitano la crescita di erba che comporterebbe una successiva manutenzione.

Invece le corsie di manovra, gli accessi, la sosta autobus e la strada sulla p.f.230/2 saranno in asfalto.

Le aiuole, con alberature, saranno disposte parallelamente alla strada statale, per far percepire meno la presenza di una “spianata”. Saranno illuminati sia il parcheggio sia il percorso pedonale.