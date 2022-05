Occupato l’ex ostello di san Martino: i residenti segnalano episodi inquietanti su una ragazzina

Pubblicità

Sta assumento contorni inquietanti l’occupazione di alcuni appartamenti dell’ex ostello in via san Martino 26, dietro via Manzoni.

Da oltre 15 giorni i residenti stanno vivendo un vero e proprio incubo a causa di strani rumori, urla, lamentele e violenze che si consumerebbero all’interno di questa struttura che, ripetiamo è stata occupata abusivamente da una coppia, lei italiana, giovanissima forse nemmeno 20 enne e lui africano sui 30 anni.

La situazione – secondo i residenti – è di completo degrado e sta peggiorando di giorno in giorno a causa di tossici, decine di persone africane, spacciatori e ragazzine che urlano tutte notti.

All’inizio si era insediata solo la coppia, ma dopo pochi giorni è cominciata ad arrivare gente che si è accampata all’interno dell’ex ostello ormai abbandonato da tempo.

L’ipotesi è che la coppia sub affitti gli spazi. «Il via vai arriva dal parco della Pedrara, molti di loro si fermano sotto i portoni di via san Martino, chiacchierano, cercano nelle borse, si scambiano delle cose e soldi» – sottolinea una residente

I residenti denunciano che più volte sono state chiamate le forze dell’ordine: «Abbiamo telefonato a Polizia, carabinieri, finanza, e polizia locale, ma nessuno è mai intervenuto. Questo è davvero molto sospettoso».

I residenti hanno spinto gli abusivi a levare le tende e fare le valige in fretta, ma per ora la coppia ha solo appeso un cartello alla finestra (foto) per avvertire che sarebbero andati via. «Ma non solo non hanno abbandonato la struttura – confida una residente – ma continuano ad aumentare di giorno in giorno».

Negli ultimi giorni sono iniziati anche degli espisodi inquietanti: Dalle finestre della struttura si vede infatti la ragazzina che fa sesso con più persone, urla e piange. A volte si sente il rumore degli schiaffi e i lamenti di questa ragazza.

«Ora hanno messo le tende sulle finestre – osserva un altro residente – ma le urla si sentono lo stesso, stanotte erano le 4 e sentivamo lamenti e urla di dolore. Non so davvero cosa facciano a questa ragazzina». Una denuncia – quella dei residenti – che andrebbe senza dubbio presa in considerazione e controllata velocemente per l’incolumità della giovane. Nella speranza naturalmente che non sia successo nulla di grave e che tutto quanto sia consenziente.

Da quanto la struttura è stata occupata sono sparite biciclette e pure le scarpe degli operai che stanno rifacendo la pavimentazione. Alcuni residenti poi avvertono che si sentono sotto osservazione come quasi fossero controllati.