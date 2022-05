Molte occasioni per riflettere grazie al corso di sensibilizzazione al “Ben-Essere” nella comunità organizzato a Tuenno

Pubblicità

A Ville d’Anaunia, dal 2 al 6 maggio scorsi, è andato in scena il corso di sensibilizzazione al “Ben-Essere” nella comunità, tenutosi all’Oratorio Parrocchiale di Tuenno e promosso dall’Associazione Apcat Trentino in collaborazione con Acat Val di Non e Acat Val di Sole, con il coinvolgimento di diversi enti e associazioni.

Il corso ha visto la partecipazione di una ventina di persone residenti in Val di Non e in Val di Sole di diversa età e provenienza socio-culturale.

I corsisti, durante le 5 giornate di corso, sono stati sollecitati e hanno avuto molte occasioni per riflettere e mettere in discussione i propri stili di vita a 360°: alimentazione, attività fisica, fumo di sigaretta, consumo di alcol, sostenibilità ambientale, modalità di comunicare e relazionarsi con gli altri.

Hanno potuto riflettere inoltre sul fare scelte “consapevoli” in merito alla propria salute e sono stati forniti loro alcuni strumenti che possono aiutare le persone in questo processo influenzato da diversi fattori interni ed esterni all’individuo.

Giovedì pomeriggio si è svolta una tavola rotonda dal titolo “Finestra sulla comunità”, nella quale sono state coinvolte 6 associazioni, operanti sia a livello locale che internazionale, per dare risposta a specifici bisogni della persona e favorire il miglioramento della qualità della vita.

I corsisti hanno avuto anche la possibilità di visitare i numerosi gruppi di auto mutuo aiuto, denominati Club di Ecologia Familiare, presenti nelle due valli. Sono luoghi dove è possibile fare un percorso personale o familiare di crescita, maturazione e cambiamento dello stile di vita personale e di relazione interpersonale.

«Si ringraziano tutte le persone, enti e associazione che hanno contributo alla riuscita del corso» fanno sapere gli organizzatori.

La medesima esperienza si svolgerà a Cavalese da lunedì 23 a venerdì 27 maggio 2022 al Centro Servizi socio-assistenziali di via Guglielmo Marconi 10. Info: cell. 342.0646401; csdpa@apcattrentino-centrostudi.it