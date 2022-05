Medicina, dal 2023 stop al test di ingresso unico. Messa: “Il percorso inizierà dal liceo”

Pubblicità

A partire dal 2023 stop al test d’ingresso alla facoltà di medicina. Lo avrebbe riferito la ministra dell’Università Maria Cristina Messa aggiungendo come da quella data cambierà il percorso: “Dall’anno prossimo non ci sarà più il test d’ingresso unico per la facoltà di Medicina. Ci sarà un percorso che può iniziare anche al quarto anno di liceo, dove gli studenti potranno cimentarsi con il test fino a quattro volte e entrare in graduatoria con il risultato migliore”.

La stessa ministra ha poi chiarito la posizione del governo sulla carenza di camici bianchi e come questo sia un problema serio. Per questo, insieme al Ministro Speranza avrebbero aumentato tutti i numeri, sia degli studenti che potranno accedere alle scuole di specializzazione, sia di quelli che possono entrare all’università di Medicina.

Le conseguenze di queste riforme non si avranno immediatamente. L’obbiettivo è quindi di rendere più attrattivo il lavoro del medico generale, soprattutto perché sempre meno giovani vogliono prendere questa strada.

Sullo stesso fronte il Ministro dell’Università ricorda come sia già incrementato il numero delle borse di studio per le scuole di specializzazione medica, aumentando così anche gli studenti che accedono a Medicina.

