Conferenza in Austria tra le scuole agrarie del Tirolo, Alto Adige e Trentino e visita in FEM della scuola di Weinsberg

A Rotholz l’incontro tra le scuole agrarie del Tirolo, Alto Adige e Trentino

Una delegazione della Fondazione Edmund Mach ha preso parte nei giorni scorsi in Austria alla DIRKO, la conferenza delle scuole agrarie del Tirolo, Alto Adige e Trentino. L’incontro si è svolto presso la scuola agraria di Rotholz, istituita dalla Dieta tirolese di Innsbruck nel 1879, cinque anni dopo l’Istituto Agrario di San Michele, e con cui il Centro Istruzione e Formazione FEM intrattiene tuttora solide collaborazioni di carattere istituzionale e didattico.

L’appuntamento, che ha riunito anche le rappresentanze degli istituti di Landeck, Lienz, Imst, St. Johann, Rotholz, Dietenheim, Salern, Fürstenburg, Tesimo, Haslach, si rinnova da circa dieci anni ma quest’anno assume un significato particolare, di ripartenza, dopo la sospensione per emergenza sanitaria.

L’incontro sottolinea l’importanza di trasmettere ai giovani i valori della cooperazione e della collaborazione tra i territori e sancisce la ripresa della programmazione delle attività che già dal prossimo anno scolastico coinvolgeranno docenti e alunni: i giochi di agraria, i giochi sportivi invernali, la settimana della mobilità e la giornata della cultura.

In FEM la visita di docenti e studenti della Weinbauschule di Weinsberg

Nella scorsa settimana nel campus di San Michele è arrivata anche una delegazione proveniente dalla Weinbauschule di Weinsberg, scuola con cui l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige intrattiene collaborazioni dal 1981, anno in cui è partito il gemellaggio che ha coinvolto fino ad oggi 483 studenti trentini e che quest’anno, dopo la sospensione dovuta all’emergenza Covid-19, ripartirà con nuove e interessanti opportunità per gli studenti.

La delegazione è stata accolta dal dirigente prof Manuel Penasa. Una ventina di persone tra docenti e studenti ha potuto approfondire le attività didattiche in aula e in laboratorio e visitare alcune aziende del territorio.

L’obiettivo dei tirocini didattici per gli studenti è quello, da un lato, di perfezionare direttamente sul posto la lingua straniera e, dall’altro, permettere di acquisire un’importante esperienza tecnico-pratica nel settore viticolo ed enologico.

Il tirocinio teorico-pratico degli studenti del corso enotecnico si svolge a Weinsberg nel Baden-Württemberg nei mesi di settembre e ottobre per una durata complessiva di sette settimane. Ogni anno partecipano a questa esperienza circa 15 studenti della FEM.