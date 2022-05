Ancora un incidente mortale sulla strade del Trentino. Muore centauro 31 enne

Pubblicità

Pubblicità



Domenica nera e tragica sulle strade del Trentino che ha visto 3 morti per due incidenti stradali e uno in montagna.

Dopo la morte per una caduta sulla Presenella da parte di un 55 enne di Contà avvenuta stamane alla 7.30 e l’incidente mortale che ha visto la morte di un centuaro donna di 29 anni sulla strada che da Molveno porta a san Lorenzo in Banale nel pomeriggio verso le 14.00 sulla strada che da Storo porta a Baitoni, in località Fontana Bianca sulla strada provinciale 69 è avvenuto un nuovo incidente mortale.

La vittima è un 31enne di Borgosatollo, in provincia di Brescia che con la sua moto è finito contro un muretto. L’uomo stava tornando a casa dopo una gita con una comitiva di amici in Val di Ledro. Sul posto è giunto subito l’elisoccorso, ma i medici non hanno potuto fare niente.

Pubblicità Pubblicità