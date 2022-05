Vasco live: la fotogallery con le foto più belle

Pubblicità

Pubblicità



Nei prossimi anni 120 mila persone potranno dire: «Io c’ero», al secondo più importante concerto di sempre in Italia per quanto riguarda la partecipazione di pubblico pagante secondo solo a quello di Modena del 2017.

Con più di 225 mila persone, Vasco a Modena aveva raggiunto il primato mondiale per il più alto numero di spettatori paganti a un concerto solista, un record incredibile degno di un uomo che entra di diritto nell’Olimpo della musica.

Un evento insomma unico nel suo genere. All’inizio il colpo d’occhio è impressionante. Il palco in questa notte magica sembra più grande del solito, larghissimo, alto come un palazzo, quasi esplosivo.

Pubblicità Pubblicità

Dopo l’esibizione delle band del contest Euregio Rock Vasco Rossi ha atteso che cali il buio per iniziare. Vasco arriva in elicottero da Fai della Paganella dove alloggia, sorvolando la Trentino Music Arena e atterrando nella vicina aviosuperficie “G. Caproni“.

Da lì, in macchina, raggiunge l’area del concerto, in località San Vincenzo. Alle 21.30 eccolo salire sul palco con gli spettatori in visibilio quando ormai è quasi buio.

La Trentino Music Arena è una colossale spianata per 120.000 anime rock che non vedono l’ora di emozionarsi dopo interminabili giorni di attesa.

Pubblicità Pubblicità



Trento per una volta diventa la capitale indiscussa della musica italiana.

E di questo evento abbiamo voluto anche noi lasciare un grande ricordo scegliendo per voi le migliori fotografie che hanno fermato il tempo. (Fotogallery a cura di Roberto Zanella)