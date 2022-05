Vaiolo delle scimmie arrivato anche in Italia, nessun allarmismo solo massima attenzione

Pubblicità

Dopo il covid, in Italia arriva una nuova allerta, il vaiolo delle scimmie. Al momento non sta creando nessuno allarmismo solo massima attenzione. Dopo il primo caso in Italia isolato allo Spallanzani, l’Istituto Superiore di Sanità ha istituito una task force di esperti e allertato subito le Regioni.

L’Istituto spiega che il virus è della stessa famiglia del vaiolo, ma che si differenza con una minore diffusività. Sarebbe presente soprattutto in Africa e si trasmetterebbe direttamente dall’animale all’uomo.

Il primo caso in assoluto è stato segnalato lo scorso 7 maggio in Gran Bretagna, ma ora i casi accertati sono saliti a 13 tra Regno Unito, Portogallo, Spagna e Italia. E’ stato reso noto che la maggior parte dei pazienti non aveva fatto viaggi in zone a rischio, così è stato accertato che ora la malattia si stia trasmettendo da uomo a uomo soprattutto attraverso i rapporti sessuali e le cosiddette droplet.

A differenza del vaiolo, questo virus presenta sintomi lievi, come dolori muscolari, febbre ed eruzioni cutanee, ma il tutto si risolve in un paio di settimane e solo in alcuni casi è necessario ricorrere a farmaci.

Tra le cause di questa nuova diffusione, c’è anche il calo dell’immunità, visto che l’obbligo di vaccinazione risale al 1981. Questo renderebbe a rischio le fasce di età più giovani, ovvero quelle non direttamente immunizzate per questo virus.

A giorni, il Centro Europeo per la prevenzione delle malattie consegnerà un rapporto sulla valutazione del rischio. Al G7 Speranza ha già informalmente parlato con gli altri ministri per un azioni di controllo di allerta a livello comunitario

