“Un anno al cantiere comunale” e “Giocanimazione!”: due proposte di servizio civile in Comune a Lavis

Pubblicità

Pubblicità



Il Comune di Lavis propone quest’anno due progetti di servizio civile: “Un anno al cantiere comunale” e “Giocanimazione”.

Per quanto riguarda la prima proposta, “Un anno al cantiere comunale”, il giovane coinvolto avrà l’opportunità di collaborare con il cantiere comunale, contribuendo ad eseguire lavori importanti per la comunità e conoscendo i servizi erogati e le modalità organizzative.

L’impegno richiesto è di 30 ore settimanali per un anno, con un compenso netto mensile di 600 euro, a cui si aggiungono buoni-pasto, formazione generale e specifica.

Pubblicità Pubblicità

Per informazioni sul progetto: Nadia Concin 0461.248154, Antonella Magotti 0461.248164 oppure concin.nadia@comunelavis.it o attiv.sociali@comunelavis.it

I giovani che prenderanno parte al progetto “Giocanimazione!”, invece, per il quale sono disponibili due posti per tre mesi, collaboreranno come co-animatori a iniziative ludico-ricreative rivolte a bambine/i e ragazze/i con altri giovani in servizio civile e di altre culture.

L’impegno richiesto è di 30 ore settimanali, con un compenso netto mensile di 600 euro, a cui si aggiungono buoni-pasto, formazione generale e specifica.

Pubblicità Pubblicità



Per informazioni sul progetto: Luigi Mario Mafezzoli – Servizio Politiche Giovanili – Sala Giuseppe Varner – Piazzetta Alpini 6 (0461.242592 – 346.6231134; politichegiovanili@comunelavis.it); Antonella Magotti 0461.248164 – attiv.sociali@comunelavis.it

Per entrambi i progetti le domande andranno presentate entro le ore 12 di mercoledì 8 giugno. Gli avvisi completi sono disponibili sul sito comunale www.comune.lavis.tn.it