Tragedia sul Lago di Caldonazzo, muore Liviana Ierta Melchiori di Bieno

Tragedia sul Lago di Caldonazzo oggi pomeriggio verso le ore 17:00. A perdere la vita è stata Liviana Ierta Melchiori di Bieno. Da una prima ricostruzione la donna sarebbe annegata per una probabile congestione.

A dare l’allarme è stato un gruppo di ragazzi che ha visto un corpo galleggiare. Sul posto si sono portati subito il nucleo sommozzatori che hanno tentato in tutti i modi di rianimare Liviana, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Liviana lascia un figlio trentenne disabile che ha dovuto affrontare anche la perdita del padre. Liviana stava a sua volta vivendo un momento difficilissimo. La comunità di Bieno è sconvolta per l’accaduto dove Liviana era conosciuta e ben voluta da tutti.

