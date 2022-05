Scontro tra moto e auto, due feriti tra cui una ragazzina 12 enne

Pubblicità

Lo scontro è accaduto questa mattina, sabato 21 maggio, pochi minuti prima delle 9:00, nel centro abitato di Mori, sulla strada provinciale 3 che sale a Brentonico a pochi metri dal bivio con la strada statale 240 che attraversa la borgata moriana.

Per cause in corso di accertamento una moto e una vettura si sono scontrati facendo cadere a terra i centauri.

A rimanere coinvolti un uomo 43 enne e una ragazzina 12 enne che siedeva sulla sella posteriore della moto.

In pochi minuti sul posto sono giunti i sanitari con un ambulanza del 118 l’auto sanitaria e vista la maggiore dinamica è stato attivato anche l’elisoccorso atterrato nelle vicinanze.

In supporto ai sanitari e alla messa in sicurezza dei mezzi e della strada sono giunte le squadre dei vigili del fuoco volontari di Mori.

I due feriti sono stati stabilizzati dai sanitari per essere subito trasportati al Santa Chiarain codice rosso per tutte le cure del caso. Per i consueti rilievi di legge è intervenuta la polizia locale.



