Premio Arge Alp per la protezione del clima: domande fino al 15 giugno 2022

Il Premio Arge Alp è aperto a idee e progetti eccellenti e prevede un sostegno finanziario: il premio in denaro viene utilizzato per realizzare idee innovative o per sostenere progetti che si trovano nella fase iniziale di implementazione.

Che si tratti di progetti su larga scala di aziende o comuni, di start-up lanciate da giovani imprenditori o di progetti avviati da studenti, associazioni o singoli: se riguardano la protezione del clima e la sostenibilità, possono candidarsi al Premio Arge Alp per la protezione del clima. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 15 giugno.

Energia, sensibilizzazione o mobilità sostenibile – I premi vengono assegnati a idee di progetto pronte per essere realizzate e a progetti che si trovano nella fase iniziale di attuazione e che si occupano di temi come risparmio energetico, efficienza energetica, uso delle energie rinnovabili o sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente e del clima.

Possono essere presentate anche iniziative volte a un uso attento delle risorse o alla mobilità sostenibile. Questi progetti devono avere carattere esemplare, portare benefici pubblici in generale ed essere rilevanti per la protezione del clima e la regione alpina.

Sono disponibili fino a 10.000 euro per ogni categoria – Per i vincitori delle categorie Grandi progetti e Start-up sono in palio rispettivamente 10.000 euro. Inoltre, vengono premiate anche le iniziative sociali – i cosiddetti progetti Grassroots – per ogni regione: sono previsti nove premi di 1.000 euro e un premio principale di 5.000 euro.

I progetti vincitori vengono selezionati attraverso una procedura in due fasi. Una giuria regionale, nominata dai rispettivi Länder, cantoni e regioni, seleziona i progetti vincitori della rispettiva regione alpina. In una fase successiva, una giuria internazionale seleziona i finalisti, che saranno invitati a Innsbruck per la cerimonia di premiazione in occasione della Conferenza dei Capi di Governo di Arge Alp in autunno. I progetti su larga scala possono essere presentati da aziende, comuni, associazioni o società. I giovani imprenditori possono presentare il proprio progetto di start-up. Le linee guida e il modulo per la presentazione e la liberatoria per la protezione dei dati sono disponibili sul sito https://www.argealp.org/it

