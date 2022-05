L’enorme “grazie” di Flavio e Silvia ai Vigili del Fuoco, alla comunità, a chiunque abbia teso loro la mano

Pubblicità

Un enorme “grazie”, che abbracci tutti i Vigili del Fuoco, tutte le associazioni e tutte le persone che sono stati (e sono) loro vicini.

A pronunciarlo sono Flavio Chini e Silvia Cova, la giovane coppia che insieme ai figli Alex e Mattia, gemellini di 2 anni e mezzo d’età, viveva nell’appartamento andato completamente distrutto nel furioso incendio di martedì scorso (qui l’articolo).

La comunità intera di Predaia si è infatti subito mobilitata, tendendo una mano alla famiglia Chini che in pochi attimi ha perso tutto ciò che con fatica aveva ricostruito. Una solidarietà immensa, che ha sorpreso e commosso la giovane coppia.

«Vogliamo ringraziare innanzitutto i Corpi dei Vigili del Fuoco accorsi, che sono stati impegnati a lungo in un intervento non semplice. Si sono dedicati in maniera esemplare, rimanendo fino a tardi il giorno dell’incendio e lavorando sodo anche il giorno seguente per la messa in sicurezza – sono le parole di Flavio e Silvia –. Un grazie enorme, poi, a tutti, ma proprio tutti, coloro i quali ci hanno prestato aiuto in questi giorni: chi portandoci dell’acqua, dei panini o il caffè per i pompieri, chi ci ha regalato i vestiti per i nostri bambini, chi si è reso disponibile per darci una mano in tutti i modi, chi si è messo a disposizione, con materiale e manodopera, per mettere in sicurezza la nostra casa e per aiutarci anche successivamente. Grazie anche all’amministrazione comunale, all’assessore Aldo Chini e alla sindaca Giuliana Cova, a chiunque ci abbia offerto un posto dove stare».

La coppia, insieme ai piccoli Alex e Mattia, è attualmente ospite di parenti, così come i genitori di Flavio, che abitavano nell’appartamento sottostante, il quale non sembra abbia subito grossi danni, per lo meno all’interno. Presto si spera possano tornare a viverci.

In questi giorni sono numerose le iniziative solidali che le varie associazioni del territorio e anche privati cittadini hanno attivato.

Tra queste è importante la raccolta fondi a cui ha dato vita il Gruppo Giovani “Noi Giovani Segno”. Senza dimenticare lo spettacolo solidale di Loredana Cont in programma a Dardine sabato prossimo, 28 maggio (qui l’articolo).

«A tutte le associazioni e a tutti i cittadini va il nostro grazie di cuore – aggiungono in conclusione Flavio e Silvia –. Non ci aspettavamo una mobilitazione del genere. Davvero, grazie a tutti: state facendo tanto per noi».