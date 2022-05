Ianeselli: “Vasco, una giornata di festa. La città ha risposto”

Pubblicità

“Trento ha risposto al meglio al concerto di Vasco, con una giornata di festa che resterà nella vita della città. È stata un’opportunità che il capoluogo ha deciso di cogliere, anche accompagnandola alla notte bianca che è utile per assorbire il deflusso degli spettatori e per la quale ringrazio i baristi. Naturalmente in queste ore stiamo seguendo l’evoluzione post-concerto con la massima attenzione”. Sono le prime parole del sindaco di Trento Franco Ianeselli dalla sala operativa della Protezione civile dopo la fine del concerto di Vasco Rossi

“Seguire l’evento da qui – ha detto – è stato un altro tipo di spettacolo, fatto dalla massima professionalità espressa da tutte le operatrici e gli operatori coinvolti, che ringrazio”.

Un ringraziamento particolare da parte del sindaco è andato inoltre alla polizia locale, che segue tutti gli aspetti legati alla viabilità, e agli operatori di Dolomiti Ambiente, per il tempestivo lavoro di pulizia che ha favorito anche la sicurezza del deflusso.

