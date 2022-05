eToro: facciamo il punto sul boom di utenti del noto broker di social trading

Pubblicità

La crescita del trading online in Italia e nel mondo non si ferma. Negli ultimi tre anni tantissime persone si sono avvicinate al mondo degli investimenti online: un protagonista assoluto di questo fenomeno è il broker eToro.

Giusto un annetto fa il noto intermediario superava li prestigioso traguardo dei venti milioni di utenti registrati: circa due terzi di loro sono europei, ma ci sono trader che hanno scelto la piattaforma di eToro in più di cento paesi in tutto il globo.

Il cammino che ha portato a questi risultati è stato lungo: il broker è stato fondato nel 2007, ma la vera svolta è arrivata nel 2010, quando è stata introdotta le funzionalità di Social Trading e di Copy Trading. Il boom di utenti è legato a diversi fattori, che vanno dalla qualità della piattaforma e dall’intuitività della sua interfaccia alla possibilità di investire sia tramite i CFD che in modo diretto. Il tutto sempre sotto l’insegna dell’innovatività.

I motivi del successo di eToro – Secondo il co-fondatore di eToro, Yonni Assia, il successo della sua creazione è legata alla sua capacità di rispondere alle tre esigenze principali degli utenti. Queste tre necessità sono la semplicità di accesso ai vari mercati finanziari, l’intuitività della piattaforma, l’offerta di risorse di educazione finanziaria. Il broker riesce a fornire tutto questo in un unico pacchetto in continua evoluzione, come dimostra il crescente numero di criptovalute disponibili per l’acquisto diretto e il nuovo portafoglio intelligente incentrato sui titoli del metaverso.

Per avere maggiori informazioni relative al funzionamento di questo broker, può essere utile ricercare online le recensioni affidabili su eToro come quelle presenti sul portale Giocareinborsa.online, sito di riferimento per coloro che vogliono avvicinarsi al trading online nel modo corretto. Il materiale in rete disponibile su questa piattaforma è tantissimo, anche perché il broker stesso è molto bravo a sfruttare il web per raggiungere il maggior numero di utenti: una strategia vincente, che lo ha portato ad essere l’intermediario di trading più utilizzato al mondo.

Asset negoziabili ed affidabilità del broker – Quella di eToro è una piattaforma multi-asset: questo significa che tramite i CFD permette di investire in diversi mercati, tra cui quello del forex. Ma non è tutto, perché eToro è un broker ibrido, nel senso che dà accesso diretto ai mercati azionario e criptovalutario. In pratica si tratta di un punto di riferimento importante per ogni tipo di investitore. Oltre all’ampia gamma di asset negoziabili, che sono più di quattromila, uno dei fattori su cui eToro ha costruito il suo successo è sicuramente l’affidabilità.

Gli esperti ricordano sempre agli aspiranti trader di affidarsi solo a broker regolamentati, in modo di avere la certezza di avere a che fare con soggetti affidabili e sicuri. Bene, eToro ha ottenuto le licenze dalla ASIC in Australia, dalla FCA nel Regno Unito e dalla CySEC in Europa (più precisamente Cipro). Quest’ultima regolamentazione gli ha permesso anche di ottenere l’autorizzazione della Consob ad operare pure in Italia.

Il Social Trading e gli altri strumenti della piattaforma adatta a trader di ogni livello – I costi contenuti previsti per determinate operazioni e l’entità del deposito minimo iniziale (bastano solo 50 dollari), così come l’interfaccia semplice, hanno reso eToro l’intermediario perfetto per chi muove i primi passi nel campo degli investimenti online. Le funzionalità di Social e di Copy Trading permettono a chiunque di togliersi qualche soddisfazione fin dall’inizio, visto che è possibile copiare in modo automatico le mosse fatte dagli operatori più esperti che si sceglie di seguire.

L’introduzione della Trading Academy, che offre webinar live, corsi online e video di approfondimento, rappresenta un altro punto di forza. Ma pensare che la piattaforma di eToro porti dei vantaggi solo ai “novellini” è profondamente sbagliato. Per quanto intuitiva, si tratta di una soluzione completa, con tutti gli strumenti ed i servizi di cui possono avere bisogno anche i professionisti del trading, pure nella sua versione mobile utilizzabile tramite l’app ufficiale.