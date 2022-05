Vasco Live, a pochi minuti dall’inizio del concerto occupati tutti i parcheggi messi a disposizione

Pubblicità

Ancora costante il flusso di spettatori verso l’area del concerto. Dal punto di vista del traffico sulla SP 90 in direzione di Trento, verso nord, sta diminuendo il flusso delle auto. I caselli dell’A22 sono aperti sia a Trento Sud che a Trento Nord e sono in questo momento liberi da code.

Praticamente tutti occupati i parcheggi messi a disposizione. Il servizio di navetta Linea Rossa di collegamento da Nord con capolinea dalla rotatoria della zona industriale tra Lavis e Zambana, trasporterà gli spettatori fino a via Degasperi/viale Verona a Trento per avvicinarli alla zona del concerto.

Nuovi parcheggi per circa 2.000 posti erano stati messi a disposizione a nord dell’abitato di Lavis per i fan diretti al concerto di Vasco Rossi che non avevano prenotato il posto auto.

Una decisione per facilitare l’afflusso e alleggerire la pressione sulla viabilità che si è registrata in particolare sulla rotatoria di Ravina e che ora è in fase di risoluzione, mentre continua l’afflusso degli spettatori nell’area del concerto.

Riguardo all’A22 è stato riaperto il casello di Trento sud temporaneamente chiuso per consentire una migliore gestione del traffico.

