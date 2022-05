Un evento speciale al Parco Fluviale Novella per celebrare la Giornata mondiale della Biodiversità

Pubblicità

Domenica si celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità.

E così il Parco Fluviale Novella intende rendere omaggio alla natura con le sue infinite specie animali e vegetali con un evento speciale all’interno del percorso naturalistico.

Tracciato dall’omonimo torrente, il percorso è ormai tra le mete più conosciute e amate della Val di Non e domenica la sua natura spettacolare sarà arricchita da alcune proposte culturali per tutta la famiglia.

Dalle 13.30 alle 15.30, in località Pozzena, lungo il percorso attrezzato, il MMape (Mulino Museo dell’Ape) di Croviana organizzerà, per i più piccoli in particolare, un laboratorio dal titolo “Le api e altri insetti: conosciamo le loro forme”, mentre alle 16 nella Pineta del Parco, verso la fine del percorso, il cantautore e artista noneso Felix Lalù, noto specialmente per le sue canzoni in dialetto, si esibirà in concerto e regalerà agli ospiti la sua musica.

Felix Lalù è uno degli artisti nonesi più creativi e ispirati, da sempre attento a tematiche ambientali; ecco il perché della sua presenza tra la natura selvaggia del Parco.

Il Parco Fluviale Novella sarà aperto come ogni domenica a orario continuato dalle 9.30 alle 15.30 ma è bene, fanno sapere gli organizzatori, programmare la visita nell’orario più opportuno per partecipare ai due momenti speciali della giornata. La durata media dell’escursione è di circa un’ora e mezza.

