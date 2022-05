Trentino Music Arena: un luogo da tenere in grande considerazione per i giovani

Pubblicità

Oggi il grande giorno: alla Trentino Music Arena situata nell’area San Vincenzo, stasera si esibirà Vasco Rossi con il tanto atteso concerto (ieri la prima serata per il fan club).

Di fatto, nonostante le innumerevoli lamentele da parte di molti trentini – tra parcheggi e disagi per la chiusura delle strade in questi giorni sembra che nessuno sia più in grado di muoversi – il concerto di questa sera sarà un successo (peraltro prevedibile ed annunciato).

Che i trentini siano un popolo particolarmente difficile da accontentare, questo è risaputo. Basti pensare alle lamentele per la vita notturna in centro: praticamente gli universitari e gli studenti dovrebbero vivere una vita di solo studio tra lezioni e casa possibilmente in silenzio, per non disturbare la quiete pubblica della città.

Tuttavia, è inutile far chiudere presto i locali e poi lamentarsi continuamente che i giovani d’oggi non hanno nulla da fare. Che altro potrebbero – di fatto – fare, se ogni iniziativa viene bocciata oppure prima approvata e poi questi vengono aspramente criticati?

Lo stesso è successo per la Trentino Music Arena: ora sono tutti contrari, tutti scontenti per i disagi. Ma il concerto sarà un successone e, quando ci sarà da tirare le somme dell’evento, le frasi che usciranno saranno “che bella iniziativa” “ha portato gente in città” “però è stato bello”. Perché i trentini sono così: prima si lamentano e piantano i piedi, ma quando vedono che la cosa funziona e che – seppur con disagi e lati negativi – alla fine i lati positivi non vengono certo ignorati.

Non serve fare un concerto di queste dimensioni ogni due settimane: basterebbe mantenere quest’area per eventi e per concerti così da permettere ai giovani di spostarsi anche fuori dal centro città e di attirare anche persone da fuori. Perché diciamolo, se un trentino vuole assistere a un concerto, deve per forza spostarsi a Verona, Bologna o Milano.

Utile sarebbe, non solo organizzare degli appuntamenti, ma anche andare a portare la creazione della mentalità che molti giovani hanno specie nel milanese. Se per un trentino l’andare ad un concerto a Milano viene visto come un tour de force tra treni e/o macchine più i posti dove alloggiare, per chi è di Milano o dintorni l’andare ad un concerto è un qualcosa di estremamente meno stressante: basta andare in metro o prendere l’auto e si è “subito” al Forum di Assago (ad esempio).

Ecco, al Trentino un’arena “fissa” sarebbe oro. Un luogo di ritrovo, per ripartire alla grande dopo anni di chiusure e silenzi. Le lamentele vanno bene fino ad un certo punto: è tempo di dare ai giovani qualcosa anche solo per considerare l’idea di avere una vita sociale un po’ più attiva e che non veda solo il sedersi in un bar. La location c’è, le idee anche.

Cos’altro serve per motivare ulteriormente chi di dovere a scegliere di percorrere questa via? Alla fine, i turisti fanno sempre comodo, inutile negarlo. Perché lamentarsi? Questi due giorni con Vasco possono essere un vero battesimo del fuoco, ed il futuro potrebbe essere molto interessante.

Buon divertimento per il concerto di stasera, sia a chi è nella zona dell’Arena che per chi – sicuramente – non mancherà di ritrovarsi a fare un giro in bicicletta lungo la ciclabile proprio in quelle ore per dare un’occhiata da lontano a questo evento che tanto sa vita, di leggerezza e di aria fresca, nonostante il caldo torrido degli ultimi giorni.