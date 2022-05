Tragedia a Dro, muoiono marito e moglie dopo lo scontro con un camion

Pubblicità

Pubblicità



Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 20 maggio, pochi minuti prima delle 17:00, sulla 45 bis della gardesana a nord dell’abitato di Dro in località Oltra nei pressi del bivio poco prima della curva del Sas del Diaol, in direzione Pietramurata.

Doveva essere una giornata di festa, Ugo Beltrami e Silvia Ruscelli, di 48 e 47 anni, stavano viaggiando in compagnia di una coppia di amici sulle strade del Trentino. Erano partiti da casa, a Sarsina (Forlì-Cesena). Ad attenderli il maxi-concerto del loro idolo. E invece si è tramutata in una scena dell’orrore.

Nei pressi del bivio la loro Kawasaki si è scontrata con un camion che trasportava materiale edile diretto nelle Giudicarie. L’impatto non ha lasciato scampo ai poveri centauri rimasti a terra esanimi sull’asfalto.

Pubblicità Pubblicità

Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni, la moto avrebbe impennato poco prima di schiantarsi con il camion, si sospetta per un’accelerata improvvisa forse data in un disperato tentativo di evitare lo schianto. Proprio l’impennata però ha reso lo scontro ancora più traumatico: i corpi delle due vittime hanno colpito direttamente il rimorchio del camion con tanta violenza da esserne mutilati e morire entrambi sul colpo.

In pochi minuti sul posto sono giunti in massa i soccorsi con le ambulanze dei sanitari del 118 e vista la grave dinamica è stato attivato anche l’elisoccorso atterrato nel vicino centro sportivo di Oltra.

Per supportare il personale sanitario e la messa in sicurezza della zona, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Dro coordinate dal comandante Luca Sartorelli.

Pubblicità Pubblicità



I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della coppia romagnola che lascia anche tre figli. Sotto choc l’autista del camion che ha assistito impotente alla scena e non ha potuto far nulla per evitare l’impatto.

Pubblicità Pubblicità

Per gli accertamenti e raccogliere la dinamica e raccogliere le testimonianze sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della stazione di Dro con il comandante luogotenente Giovanni Bardascino, e il radiomobile di Riva del Garda con il supporto della polizia locale ha gestito la viabilità con le auto deviate lungo la strada di Oltra per raggiungere l’abitato di Dro , o la strada provinciale 84 della valle di Cavedine.

La strada statale e rimasta bloccata alcune ore per permettere di compiere le formalità e la rimozione delle salme dopo l’autorizzazione del magistrato competente sono state ricomposte nella camera mortuaria di Dro.

La strada è stata chiusa per almeno 2 ore, per permettere i rilievi da parte delle forze dell’ordine. In supporto anche i vvf di Arco e Drena. Solo poco dopo le 19 la statale e stata regolarmente riaperta al traffico.