Malore alla guida, si schianta in via Pranzelores

Brutto incidente poco prima delle 17.00 di oggi, venerdì 20 maggio, in via Pranzelores a Trento di fronte al condominio Mesa Verde.

Un anziano ha perso il controllo della sua autovettura e dopo aver percorso alcuni metri a zig zag è andato a schiantarsi contro le barriere a protezione del marciapiede. Solo per pochi centimetri non ha divelto la stanga che delinea i parcheggi della struttura. In quel caso il rischio di investire qualcuno era molto alto.

Da una prima parziale ricostruzione pare che l’uomo al volante abbia accusato un malore. Sul posto la polizia locale e un’ambulanza che ha trasferito il ferito al santa Chiara di Trento per le prime cure. Non sono state coinvolte altre autovetture.

