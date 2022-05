Il paradosso del gas russo: tra le reali necessità energetiche dei Paesi e le intenzioni di sanzionare Putin

Pubblicità

È indubbio, i Paesi sono letteralmente incastrati tra due muri: da una parte ci sono le intenzioni di sanzionare Putin, dall’altra c’è la concreta esigenza dei Paesi di approvvigionarsi per mandare avanti il proprio business e rispettare i contratti con i clienti, evitando di incorrere nelle penali. Insomma, il grande tema è sempre quello del gas e della dipendenza dell’Unione europea da Mosca. La stessa Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen ha ammesso che un’embargo sul gas russo, peserebbe sull’economia di Mosca, ma renderebbe assai vulnerabili i Paesi Europei.

Un paradosso del gas. L’Europa infatti, non può rinunciare nell’immediato all’energia russa. Lo ha testimoniato anche ill Premier Draghi che ha chiarito come l’Italia potrà permettersi l’indipendenza solo nel secondo semestre del 2024.

Un obiettivo ancora lontano e nonostante l’Unione Europea avesse da sempre bollato come irricevibile la richiesta di un doppio conto presso Gazprom Bank per pagare il gas russo, con il passare delle settimane, molti operatori europei si sono trovati costretti a cercare delle scappatoie.

Molte società, circa 54 hanno cominciato ad aprire i famosi conti in rubli presso la Gazprom Bank, accogliendo di fatto la proposta di Putin. Da Bruxelles però è arrivato l’ennesimo ammonimento. “Le aziende pagano in euro o in dollari, se lo fanno in rubli violano le sanzioni”: ha detto il portavoce alla Commissione europea.

Lo stesso portavoce alla Commissione, ha inoltre sottolineato che è compito dei Paesi membri attuare le sanzioni e controllare sulla loro applicazione. “Rispettare la decisione del Cremlino non è in linea con le sanzioni”: ha aggiunto. Facendo riferimento alla scelta di Eni dettata sostanzialmente da una necessità, ha inoltre intimato i Governi a controllare le azioni degli operatori energetici nazionali.

