È cominciato ieri Nuvolette: quattro giorni dedicati al mondo dell’illustrazione, del racconto per immagini e del fumetto

Ispirati dal tema della biodiversità ieri una trentina di artisti provenienti da tutta Italia, mentre l’illustratrice Irene Penazzi si concentrava, e poi presentava il suo lavoro in biblioteca civica, si sono sbizzarriti nell’illustrare le vetrine di via Rialto, nel centro storico di Rovereto, dove poi si è tenuto anche un laboratorio e un dj set. Oggi sono di nuovo al lavoro per le vie del centro per trasformare Rovereto in un atelier a cielo aperto. Le vetrine dei negozi diventano tele sulle quali dipingere a colpi di penn(ar)ello.

Nuvolette – l’evento organizzato da Impact Hub Trentino – prosegue oggi con serata di live painting e musica in via Roma: ispirati dal tema della sostenibilità ambientale e della biodiversità, gli illustratori del Collettivo danno vita a opere d’arte su manichini e su pannelli sagomati, una mostra in progress che vede mettersi alla prova artisti differenti, e fino domenica 22 maggio.

Sabato c’è “Il chilometro delle meraviglie”: un trekking urbano con comic reportage dal quartiere di Santa Maria al Mart. Dalle 15 alle 18 adulti o bambini accompagnati dai genitori possono partecipare allo street game “Il volo dell’ape” curato da Il Troll disfunzionale: i partecipanti nel ruolo dell’ape dovranno superare sfide con lo scopo di trovare il nettare e portarlo nell’arnia.

Alle 16.30 nel cortile del Museo Civico, con libreria Arcadia, l’illustratrice Chiara Raimondi presenta il graphic novel “Rigoni Stern”. Dalle 18.00 alle 21.00 all’interno del Planetario della Fondazione Museo Civico c’è la performance site specific che unisce tra loro la musica elettronica e l’arte di talentuosi illustratori che si alternano tra loro in sei turni dedicati alla biodiversità spaziale. Le performance saranno 6, ma i posti sono limitati e occorre prenotare).

Alle 21.30 nel giardino della Chiesa Sant’Osvaldo c’è “Blue light”: performance sonora e luminosa che unisce musica, narrazione, lampi di luce e tecnologie interattive. Stefano d’Alessio – new media artist, performer, composer – accompagna il pubblico in un viaggio attraverso storie su Internet, frustrazioni tecnologiche, acquisti online e meditazione in rete.

Sabato cominciano anche i laboratori per bambini “Che sagoma!” Le attività prendono spunto dalle sagome dell’esposizione Biodivercity collocate in via Roma e si svolgono al Museo Storico Italiano della Guerra (sabato mattino), a Casa d’Arte Futurista Depero (sabato pomeriggio), in Biblioteca Civica (domenica mattina) e alla Fondazione Museo Civico (domenica pomeriggio). I laboratori sono gratuiti, ma occorre prenotare. “Ciò che li distingue?” di Claudia Dolci e l’esposizione fotografica Covisioni.

