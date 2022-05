Dopo il successo del “Festival delle Bande Nonese”, Palazzo Arzberg Freihaus si prepara a ospitare il raduno dei Gruppi Storici

Pubblicità

Ha avuto un grande successo il “Festival delle Bande Nonese” tenutosi ad Arsio, a Palazzo Arzberg Freihaus, domenica scorsa, 15 maggio.

L’evento, organizzato dal Gruppo storico culturale Arzberg Valle di Non, ha visto la partecipazione di centinaia di persone.

La manifestazione ha avuto inizio alle 9.30 con la sfilata sei bande partecipanti all’evento: il Corpo Bandistico Terza Sponda, il Corpo Bandistico Comune di Fondo, il Corpo Bandistico Comune di Romeno, il Corpo Bandistico Coredo, il Gruppo Bandistico Clesiano e la Banda comunale di Tuenno.

In testa al corteo (foto sotto) le autorità del Comune del Novella, il sindaco Donato Preti, il vicesindaco Gabriele Zadra, l’assessore alla cultura Rodolfo Segna e il presidente del gruppo storico Arzberg Valle di Non Mirko Ceccato. Partendo da Arsio, e seguendo le vecchie strade comunali, si è giunti a Traversara per poi fare ritorno a Palazzo Arzberg Freihaus.

Qui la mattinata è proseguita con l’esibizione degli allievi della scuola musicale Celestino Eccher di Cles afferenti alle bande: “Mini Band Val di Non” e “Apple Junior Band”. A seguire, fino a tardo pomeriggio, i concerti delle sei bande partecipanti che hanno avuto modo di mettere in scena il loro vasto repertorio.

L’evento si è concluso con un momento conviviale, un momento emozionante che ha visto lo schieramento di tutte le bande e i vari componenti hanno suonato tre brani musicali diretti da un unico direttore.

All’importante appuntamento erano presenti anche il consigliere provinciale Denis Paoli, la deputata Martina Loss, nonché il neoeletto presidente della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Roberto Graziadei.

Durante tutta la giornata è stato reso accessibile Palazzo Arzberg Freihaus, custodia dell’arte trentina, con molti visitatori che hanno apprezzato gli allestimenti in grado di trasmettere la sensazione di un ambiente vissuto, un’esposizione attenta e curata nei dettagli.

Ma gli eventi a Palazzo Arzberg Freihaus non finiscono qui. Dopodomani, domenica 22 maggio, ci sarà il raduno dei gruppi storici rievocativi trentini, affiliati a Federcircoli e Corist. Gruppi che rappresentano un arco di tempo che spazia dal 1200 fino al 1800. Saranno presenti anche i Cavalieri di Andriano e la Compagnia del Corvo Brianza Medioevale.

Il raduno sarà dedicato al ricordo di Lino Menapace, recentemente scomparso, membro di spicco della ex Compagnia Arcieri Castel Thun Feudo Dardine e in tempi più recenti del Gruppo storico culturale Arzberg.

Si inizierà alle 10.30 con il corteo storico di tutti i gruppi partecipanti, seguendo lo stesso percorso svolto dalle bande: un momento ricco di colore, in cui sfileranno nobili del 1500 e del 1800, popolani, arcieri e quant’altro. Una macchina del tempo capace di condurre i presenti in un viaggio nel passato.

Nel pomeriggio il Gruppo storico culturale Arzberg Valle di Non APS-ETS stringerà un patto di amicizia con la Compagnia del Corvo Brianza Medievale di Giussano, capitanata da Renato Diforti. A sugellare il tutto saranno presenti dei testimoni politici e a rappresentare il Gruppo Arzberg sarà il sindaco di Novella Donato Preti.

A seguirei saranno presentati e omaggiati di una targa ricordo i vari gruppi storici intervenuti. Ognuno avrà modo poi di presentare le proprie arti: si potrà assistere alle prove degli arcieri, cimentarsi nel tiro con l’arco, partecipare a giochi medioevali, essere coinvolti in balli del 1800, seguire da vicino i vecchi mestieri di un tempo, osservare le filatrici intente a filare, sentire gli spari di cannone e di altre armi del passato.

Anche in questa occasione nei giardini del palazzo troveranno spazio numerosissime bancarelle con prodotti tipici locali e si avrà la possibilità di accedere all’antica dimora nobiliare appartenuta ai conti Arsio. Sarà inoltre attivo il servizio ristorazione e bar.

Saranno presenti anche in questa occasione alcuni esponenti del mondo politico e la rappresentante del ministero della cultura Elisabetta Frasca.