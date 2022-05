De Luca (Live Nation): indotto di 25 milioni di euro in Trentino per il concerto di Vasco Rossi

Pubblicità

“La Trentino Music Arena è una cornice pazzesca: per il futuro abbiamo molte idee da poter portare qui”. Ad affermarlo è Roberto De Luca, amministratore delegato di Live Nation Italia che organizza il Vasco Live, che inaugura stasera dal nuovo spazio ubicato nell’area di san Vincenzo. Roberto De Luca, classe 1952, è a capo della prima agenzia di concerti del nostro Paese, organizza i live di tutti i più importanti gruppi e cantanti, italiani e internazionali: «Sono un promoter, vendo spettacoli».

De Luca risponde anche ad alcune critiche che hanno coinvolto la costruzione del nuovo spazio e l’afflusso di 120mila persone in una città di altrettanti residenti: “Un concerto come quello di Vasco porta un indotto da almeno 25 milioni di euro, denaro che arriva direttamente al territorio. In Italia chi arriva da fuori, spende mediamente 350 euro: il conto è presto fatto. Ed è una ricaduta diretta, fondamentale per la provincia”, ha aggiunto.

8 euro una birra e 12 un panino. De Luca ha poi replicato ad alcune critiche circolate sui social sui prezzi ritenuti eccessivi degli stand di cibo e bevande all’interno dell’Arena. “Bisogna tener conto dei costi di gestione per portare qui il necessario. Non siamo la Croce Rossa. Inoltre abbiamo i costi più bassi d’Europa, con una media di spesa pro capite di 6-8 euro, negli altri Paesi è di 25-30 euro“. La Confcommercio attraverso una ricerca aveva calcolato prudentemente la ricaduta sul territorio del Concerto di Vasco intorno agli 8,5 milioni di euro.

