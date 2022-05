Coronavirus: un decesso, 147 contagi mentre scendono a 39 i pazienti in ospedale

Pubblicità

Dopo una settimana senza lutti, si rileva purtroppo un nuovo decesso per Covid-19 in Trentino. Lo segnala l’odierno bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sul Coronavirus in Trentino. Si tratta di un uomo over 80 non vaccinato, deceduto in ospedale.

I nuovi casi positivi sono 147, di questi 3 sono stati rilevati al molecolare (su 262 test effettuati) e 144 all’antigenico (su 1.433 test effettuati).

Sul fronte ospedaliero intanto i numeri calano ancora: i pazienti ricoverati sono 39 (-6), di cui 2 in rianimazione (-1). Nella giornata di ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri a fronte di 11 dimissioni.

Se analizziamo i dati per classi di età, i nuovi contagi risultano così distribuiti: 3 di 0-2 anni, 0 di 3-5 anni, 7 di 6-10 anni, 3 di 11-13 anni, 3 di 14-18 anni, 32 di 19-39 anni, 42 di 40-59 anni, 23 di 60-69 anni, 25 di 70-79 anni e 9 di 80 o più anni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano zero. Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.220.047, cifra che comprende 428.146 seconde dosi e 341.391 terze dosi.

I casi attivi calano di 192 unità e scendono a 2.324. Infine, 336 nuovi guariti portano il totale a 162.386.

