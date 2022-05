All’Auditorium Russel di Cles i cittadini della Val di Non si chiedono “Quale futuro?” in un incontro aperto al pubblico

Pubblicità

Pubblicità



Lunedì 23 maggio ad ore 20,30 nell’Auditorium del Liceo B. Russel in via IV Novembre 35 a Cles si terrà il dibattito “Quale futuro?”

L’evento è stato organizzato da privati cittadini; ce ne parla Damiano Zanon, portavoce del gruppo: “Siamo un gruppo di persone residenti in tutta la Val di Non, composto dalle più svariate categorie: tra di noi ci sono agricoltori, commercianti, operai, artigiani, professionisti, docenti; il gruppo comprende un nucleo di svariate professioni. L’idea è nata dopo il post-pandemia: quando eravamo chiusi in casa durante il lock-down discutevamo spesso sull’epidemia; tutti i media dicevano cosa bisognava fare, cosa stava succedendo, e ci chiedevamo se fosse il sistema che ci imponeva di pensarla tutti allo stesso modo. Così c’è stata una sinergia tra quelli che pensano ‘fuori dal coro’, ma soprattutto cosa sarebbe accaduto ‘dopo’.

Esprimevamo i nostri dubbi su come sarà il futuro, come si prospetta, cosa ci attende, e questo ci ha dato l’input per organizzare una serata dove tutti potessero dire la loro. Si parlerà di finanza, di guerra, di crisi, ma siamo aperti ad affrontare qualsiasi tema, speriamo che il tempo sia sufficiente per poter dare la parola a tutti. A questo proposito abbiamo invitato esperti in vari settori, che delucideranno il pubblico sulle tematiche che verranno affrontate durante la serata”.

Pubblicità Pubblicità

Saranno presenti varie personalità: il Dott. Fabio Biasi, garante dei diritti dei minori al Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, la Dott.ssa Ilaria Brunelli, Consigliere Comunale del comune di Bassano del Grappa, l’Ing. Silvano Dominici, Presidente delle Comunità della Val di Non, il Dott. Samuel Valentini, Sindaco del comune di Ville d’Anaunia, l’editore de «La Voce del Trentino», «La Voce di Bolzano» e «Voce24news» il Dott. Roberto Conci, ed il Dott. Diego Fusaro, noto saggista e opinionista laureato in filosofia della storia. (nella foto sotto)

Farà da moderatore l’Avv. Vito Apuzzo, ex Vicesindaco ed ex Assessore alla Cultura del Comune di Cles, che commenta: “Sarà un equo scambio di idee, nel rispetto delle opinioni di tutti, evitando giudizi o prese di posizione”. L’incontro sarà un confronto aperto e ragionato tra (e da) posizioni diverse e nel rigoroso rispetto del contraddittorio – sulle tematiche di più recente attualità destinate ad incidere sul futuro nostro e delle prossime generazioni, in compagnia di ospiti prestigiosi e di rinomate personalità.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità