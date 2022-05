Una raccolta fondi per aiutare Flavio e Silvia a ricostruire la loro casa

Pubblicità

“La gioia del dono, la forza della solidarietà”.

È un bel gesto, ricco di significato, quello voluto e organizzato dal Gruppo Giovani “Noi Giovani Segno”, che ha dato vita a una raccolta fondi per aiutare Flavio e Silvia, e i piccoli Alex e Mattia, a ricostruire la propria casa, distrutta dall’incendio di martedì scorso a Segno (qui l’articolo).

Chiunque desideri offrire il proprio contributo potrà fare riferimento al conto corrente C01/22/305796 intestato a Noi Giovani Segno, Iban IT02K082 8205 5160 0002 2305 796; codice bic CCRTIT2T73A; causale “Raccolta fondi Chini Flavio e Silvia”.

INSIEME PER UN NUOVO INIZIO – Ma non è tutto. In piazza San Marcello a Dardine andrà in scena sabato 28 maggio alle 20.30 lo spettacolo di solidarietà “Ridi e lassa rider” di Loredana Cont.

Sarà una serata allegra per far sentire la vicinanza di tutta la comunità a Silvia, Flavio, Alex e Mattia e per aiutarli a ripartire dopo l’incendio che ha distrutto la loro casa.

