Una città non basta: la 3A delle medie di Mattarello vince il secondo premio del concorso nazionale dedicato a Chiara Lubich

La classe 3A delle scuole medie dell’Istituto comprensivo Aldeno Mattarello si è aggiudicata il secondo premio nella seconda edizione del concorso nazionale per le scuole «Una città non basta. Chiara Lubich cittadina del mondo».

Il successo, che oggi è stato ufficialmente premiato nella cornice del salone di rappresentanza di Palazzo Geremia alla presenza del sindaco Franco Ianeselli e in collegamento con Roma e le altre scuole partecipanti al concorso, è arrivato grazie ad un video dal titolo “Bello”, in cui i ragazzi raccontano il percorso di tre anni nel tradurre in azioni concrete e con impegno personale il messaggio di fraternità e di unità di Chiara Lubich.

Ecco le motivazioni della vittoria: “L’elaborato multimediale, arricchito da varie espressioni artistiche quali il disegno e la musica, veicola con efficacia il messaggio che quanto facciamo di buono e vero è anche bello. L’esperienza degli alunni e delle alunne, testimoniata nel video, si ispira efficacemente al messaggio di fratellanza di Chiara Lubich, loro “concittadina”, nel superare le sfide quotidiane del mondo globalizzato, facendosi sensibili alle esigenze di chi si ha accanto.”

Alla premiazione, affidata a Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo storico del Trentino e membro del comitato scientifico del concorso, erano presenti i 22 studenti della classe, accompagnati da due docenti, dalla dirigente dell’Istituto e da alcuni genitori.

Tra qualche giorno il video sarà pubblicato sul sito della scuola e su quello del Centro Chiara Lubich.

Il concorso, promosso dal Ministero dell’Istruzione con il Centro Chiara Lubich, New Humanity e la Fondazione Museo storico del Trentino, ha visto per l’anno scolastico 2019/2020 la partecipazione di numerose scuole di tutta Italia.

La premiazione dei vincitori ha messo in luce la creatività e lo spessore delle riflessioni suscitate dalla figura di Chiara Lubich e dalla sua testimonianza di vita.

Per l’anno 2021/2022 il concorso è stato riproposto, allargando la possibilità di partecipazione anche alla scuola primaria, oltre che per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il bando di concorso ha promosso per quest’anno la riflessione sulle tematiche della “cultura del dare” e della sostenibilità ambientale, a cui Chiara Lubich ha sempre dedicato particolare impegno e attenzione.

Il concorso ha avuto sui social numerosissime visualizzazioni e ha raggiunto nelle classi circa tremila studenti, coinvolgendo 14 scuole primarie (33 classi e 68 elaborati), 28 scuole medie (49 classi e 102 elaborati), e 39 scuole superiori (62 classi e 144 elaborati), di quasi tutte le Regioni.