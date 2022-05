Russia espelle 24 diplomatici italiani: “In risposta alle azioni ostili e immotivate dell’Italia”

Pubblicità

Pubblicità



“Quasi un atto dovuto, in risposta alle azioni apertamente ostili e immotivate dell’Italia e degli altri Paesi europei nei confronti della Russia”: è con queste parole che la portavoce russa del ministero degli esteri annuncia l’espulsione di 24 diplomatici italiani, 34 francesi e 27 spagnoli. Messi alla porta come “persone non gradite”, i diplomatici europei avranno 8 giorni di tempo per lasciare la federazione russa.

Una situazione che si ripete, visto che lo scorso aprile anche il Ministro degli esteri Di Maio aveva chiesto l’allontanamento di 30 persone dall’Ambasciata di Roma perché in qualche modo erano legati ai servizi segreti russi.

Alla notizia, la Farnesina chiarisce attraverso un comunicato che il personale oggetto del provvedimento avrebbe sempre esercitato le proprie funzioni nel pieno rispetto della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

Pubblicità Pubblicità

Ipotesi questa, sostenuta e confermata anche dalle altre capitali interessate, Madrid e Parigi che sostengono come l’espulsione non sia giustificata da situazioni di sicurezza.

Alla notizia arriva anche il commento del Premier Draghi che nonostante l’atto ostile, auspica di non interrompere i rapporti diplomatici con la Russia, definiti canali fondamentali per arrivare alla pace.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità