Iniziati a Ossana i lavori per la banda ultra larga

Hanno preso il via a Ossana i lavori per la posa della banda ultra larga.

Open Fiber, nell’ambito del progetto BUL (Banda Ultra Larga) promosso dai bandi Infratel (società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico) con il contributo della Provincia Autonoma di Trento, sta realizzando nelle cosiddette “aree bianche” un’infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale fornendo servizi di connettività a Banda UltraLarga coerenti con gli obiettivi dell’Agenda Digitale. La rete rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni.

Il progetto di sviluppo delle località ha previsto il collegamento in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) di oltre 1.306 unità immobiliari, che possono da oggi usufruire di una rete moderna, all’avanguardia e “a prova di futuro”, perché capace di abilitare tutte le tecnologie finora esistenti.

A Ossana i lavori dovrebbero concludersi entro settembre 2022. Una volta ultimate le opere di infrastrutturazione, ogni utente potrà collegarsi alla pagina https://openfiber.it/servizi-operatori/operatori-partner/ e scoprire tutto il newtork di operatori che sfruttano la rete realizzata da Open Fiber.

Sarà l’operatore selezionato a contattare Open Fiber, che fisserà un appuntamento con lo stesso utente.

Se la connessione richiesta è quella FTTH, il tecnico Open Fiber cercherà la possibilità di utilizzare cavidotti già esistenti (ad esempio della rete elettrica) oppure sarà a cura del cittadino provvedere a predisporre una tubazione limitatamente alla sua proprietà privata.

Tutti i lavori in proprietà pubblica sono a carico Open Fiber mentre il collegamento sulla proprietà privata è a carico dell’utenza.