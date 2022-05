Ha fatto tappa nella scuola media di Grigno l’iniziativa «Euregio incontra le scuole»

Pubblicità

Il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti, insieme all’assessore all’istruzione Mirko Bisesti, ha incontrato gli studenti, presente il sindaco Claudio Voltolini.

Fugatti ha dialogato con i ragazzi della seconda e terza media: “La volontà di avvicinare sempre di più i giovani all’Euregio e alle sue tematiche è centrale nel programma di presidenza trentina – ha sottolineato il presidente – tanto che il motto scelto è, anche per questo motivo, l’Euregio è giovane.

Avere la possibilità di spiegare direttamente agli alunni il valore della propria storia comune e della cooperazione tra territori di Stati diversi è, in questo particolare momento, ancora più significativo. Trasmettere l’importanza del dialogo e della collaborazione tra aree che una volta erano in lotta tra loro e che oggi lavorano per obiettivi comuni è il modo migliore per dare futuro all’Euregio”.

Il progetto è rivolto, infatti, alle scuole medie del Trentino e si tiene ogni secondo e quarto giovedì del mese. L’iniziativa, che riprende un progetto avviato con successo negli scorsi anni in Tirolo, prevede una presentazione multimediale, una discussione e un gioco finale proposti agli alunni dal personale dell’Ufficio Euregio di Trento.

“L’iniziativa Euregio incontra le scuole – ha detto Bisesti (clicca qui per vedere l’intervista) – è un modo per avvicinare i giovani alle caratteristiche del nostro territorio e un’occasione per conoscere le radici della nostra Autonomia. Essere consapevoli del valore dell’Autonomia e della sua storia è fondamentale, perché toccherà a questi ragazzi mantenerla viva anche negli anni futuri e crearne costantemente un valore aggiunto per il nostro territorio“. Qui l’intervista a Ludovica Della Giustina, qui l’intervista ad Alessandro Clerici, entrambi della 3° D.

La presentazione dell’Euregio nelle scuole è gratuita e viene effettuata da personale del GECT Euregio (www.euregio.info). Per informazioni e prenotazioni da parte delle scuole basta andare all’indirizzo: https://www.europaregion.info/it/euregio-incontra-le-scuole/

