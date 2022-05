Festa a Denno per i 60 anni di sacerdozio di don Adolfo Scaramuzza

Pubblicità

Quella di domenica 22 maggio sarà una giornata di festa a Denno, dove alle 10.30 sarà celebrata nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio la messa per il 60esimo di sacerdozio di don Adolfo Scaramuzza.

Era infatti il 7 aprile 1962 quando il parroco ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale: poco più di 60 anni, in cui il sacerdote si è speso per la chiesa e le diverse comunità.

Nato proprio a Denno il 20 settembre 1937, don Adolfo è cresciuto nel paese noneso fino alla fine delle scuole elementari, per poi spostarsi in seminario a Trento, dove ha proseguito la propria formazione approfondendo gli studi in teologia.

Una volta diventato sacerdote, e dopo aver trascorso 4 anni come cappellano a Cavalese, dal ‘66 al ’71 ha ricoperto l’incarico di vicerettore in seminario, dando poi vita a un “seminario alternativo” in zona Clarina a Trento.

La sua vita ha preso poi una strada diversa, che l’ha portato a vivere un decennio, dalla metà degli anni ‘70 alla metà degli anni ‘80, in Bolivia.

«A quei tempi in America Latina proliferavano le dittature militari – racconta don Adolfo –. Lì il lavoro più significativo, oltre a stare con la gente, fu quello di istituire una sorta di seminario per far nascere una chiesa locale. La soddisfazione è stata vedere formati almeno una cinquantina di preti».

Una volta rientrato in Italia, dopo un paio d’anni trascorsi a riposo a Rallo, dal 1988 al 2001 è stato a Rovereto, per poi trasferirsi a Malé, dove è rimasto per 15 anni.

Oggi don Adolfo, 84 anni vive da pensionato a Terzolas, ma continua a dare una mano, quando ce n’è bisogno, nelle parrocchie dalla Val di Rabbi fino a Mostizzolo. Ormai è un “solandro adottivo”, ma le sue radici sono e rimarranno sempre a Denno, che domenica gli renderà omaggio come merita per il 60esimo anniversario di sacerdozio. Dopo la messa è previsto anche un piccolo rinfresco.

«In questo lungo tempo ho conosciuto culture diverse, ho visto cambiamenti politici, ho avuto modo di entrare a far parte di comunità vivaci, rispettose, collaborative – afferma don Adolfo –. Voglio ringraziare tutti: i coscritti, i preti e i parroci, le comunità che mi sono state e mi sono vicine».