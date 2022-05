Covid, l’Oms da ufficialmente il via libera alla quarta dose di vaccino ma non per tutti

Pubblicità

Anche se l’ok era arrivato informalmente nelle scorse settimane, l’Organizzazione Mondiale della Sanità apre al suo ok ufficiale per la quarta dose del vaccino anticovid in favore di fragili, anziani e operatori sanitari.

Con studi alla mano, l’Oms scrive che potranno essere utilizzati vaccini omologhi o eterologhi, sottolineando che il secondo booster è particolarmente efficacie per le persone immunocompromesse perché rischiano di imbattersi in una forma molto grave di covid.

Al contrario, riguardo al secondo booster per i giovani, per gli studi dell’oms sostengono che i benefici sarebbero minimi.

In Italia, solo una persona su dieci di chi ne avrebbe diritto, ha fatto il secondo booster, con la conseguenza che molti vaccini presenti nei frigoriferi italiani possano scadere e quindi essere buttati.

C’è poi un’altra parte dell’Italia, quella che non ha voluto fare nemmeno una dose, anche il vaccino resta obbligatorio per il personale sanitario e over 50 a cui sono già arrivate le prime multe da 100 euro. Per chi ancora non si è immunizzato è già stata spedita la seconda tranche da 100 euro in arrivo nei prossimi giorni. Insomma, le sanzioni combinate arriveranno a 1 milioni e 200 mila persone.

