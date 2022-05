Vasco Live: chiuso il Crm Mattarello, ecco i turni delle Farmacie comunali

Pubblicità

Il Comune di Trento informa che il centro raccolta materiali (Crm) di Mattarello in Via della Gotarda rimarrà chiuso nelle giornate di giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 maggio 2022.

Restano accessibili e disponibili per i conferimenti dei cittadini nelle stesse giornate gli altri Crm della città. Il Crm di Mattarello riprenderà la propria attività regolarmente martedì 24 maggio con i consueti orari.

Per permettere una migliore risposta alle esigenze della popolazione residente e delle migliaia di partecipanti all’evento Farmacie comunali ha deciso una riorganizzazione del servizio di assistenza farmaceutica notturna delle farmacie cittadine: venerdì 20 maggio saranno in turno di servizio continuato (diurno e notturno) le farmacie Comunale Clarina, Ai Solteri e in appoggio, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, la farmacia Gardolo Fontana.

