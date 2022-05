“Together 2022”: giovani e anziani insieme all’Apsp “Cristani-De Luca” di Mezzocorona

Pubblicità

L’Apsp “Cristani-De Luca” di Mezzocorona offre agli studenti che frequentano le scuole superiori, residenti nei Comuni della Comunità di Valle Rotaliana-Königsberg e che abbiano compiuto il 16esimo anno di età, l’opportunità di vivere durante l’estate un’esperienza di crescita formativa e di volontariato a beneficio degli ospiti residenti nella Casa di Riposo.

Il progetto “Together: Giovani e Anziani insieme in Rsa” (abbreviato “Together 2022”) consiste in un’interessante esperienza formativa nell’ambito del servizio animazione della Rsa: gli studenti, a cui è richiesto un impegno di 4 ore al giorno per 5 giorni in settimana, opereranno in affiancamento e con la supervisione degli operatori nello svolgimento delle attività sociali, di coinvolgimento degli anziani residenti, secondo il calendario delle proposte di attività animative.

In base alle loro capacità e attitudini, potranno svolgere attività specifiche, come ad esempio dialogare con le persone anziane, raccogliere le loro storie di vita, accompagnarle in giardino o in uscite all’esterno della struttura, svolgere attività manuali, creative, ludiche, avviare dei percorsi formativi di avvicinamento all’utilizzo della tecnologia informatica.

Saranno valorizzati gli aspetti relazionali, in particolare di tipo intergenerazionale. Al termine dell’esperienza di volontariato sarà rilasciato un attestato di partecipazione utile per arricchire il proprio curriculum personale, valevole anche per l’acquisizione di crediti formativi scolastici.

Per poter essere ammessi al progetto lo studente dovrà rendersi disponibile per almeno due settimane nel periodo delle vacanze estive scolastiche, preferibilmente tre.

È previsto che siano accolti fino a un massimo di due studenti contemporaneamente, con riserva dell’amministrazione di modificare detto limite.

Agli studenti che abbiano completato il periodo di due o più settimane con una presenza attiva del 90% (quindi nel caso di due settimane di esperienza almeno 9 giorni sui 10 previsti), a mero titolo di premio per l’impegno profuso, sarà assegnata una borsa di studio settimanale del valore di 50 euro.

Gli interessati ad aderire al progetto “Together 2022” dovranno presentare domanda alla segreteria dell’Apsp “Cristani-De Luca” entro il 1° giugno prossimo, oppure via mail all’indirizzo rsa@casacristani.it, utilizzando il modulo scaricabile dal sito www.cristanideluca.it (sezione notizie).