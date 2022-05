Sotto i portici di via Suffragio sabato ritorna la «Giornata del riuso del libro usato e non solo…»

Pubblicità

Pubblicità



Sabato 21 maggio, a Trento, dalle ore 8 alle 18, l’undicesima edizione della “Giornata del riuso del libro usato e non solo…” lungo i portici di via del Suffragio.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Trento e l’Associazione Trentina Mercatino delle Pulci e le precedenti edizioni hanno riscosso interesse e curiosità, registrando una grande affluenza di pubblico e il plauso di chi ha visto rivitalizzata una parte importante del centro storico della città.

I mercatini di libri usati sono, in molte città d’Italia e d’Europa, appuntamento assai seguito e atteso da residenti, turisti, collezionisti, appassionati. Anche Trento – grazie alla collaborazione tra il Comune e l’Associazione Trentina Mercatino delle Pulci – sta ora percorrendo ritorna ora questa strada.

Pubblicità Pubblicità

Ad animare il mercatino saranno le decine di bancarelle lungo i portici della storica via del centro.

Ancora una volta l’occasione per andare alla “caccia” di qualche testo raro, di vecchi tascabili, di romanzi o saggi usati a buon prezzo, di riviste anni ’50 o ’60 del secolo scorso, di titoli da tempo fuori commercio della editoria locale.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. I prossimi appuntamenti con i libri in via Suffragio: 18 giugno, 17 settembre e 29 ottobre.

Pubblicità Pubblicità