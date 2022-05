Si toglie la vita in carcere Oskar Kozlowski: l’estate scorsa aveva ucciso Maxim Zanella

Pubblicità

Si è suicidato in cella il responsabile dell’omicidio di Maxim Zanella Oskar Kozlowski. Il giovane era stato chiuso in carcere per aver tolto la vita all’amico nell’appartamento di quest’ultimo a Brunico.

Il fatto di sangue era avvenuto il 27 luglio 2021 e Zanella era stato ucciso con una coltellata alla gola. Il colpevole poi aveva gettato via il coltello ed il suo cellulare nel tragitto che lo stava portando verso il pronto soccorso.

Il 23enne Kozlowski aveva chiesto scusa alla famiglia di Zanella e aveva detto di essersi pentito per le sue azioni. Durante il periodo di detenzione aveva più volte fatto intendere la sua volontà di suicidarsi. Secondo le informazioni del Tgr Rai il giovane polacco si sarebbe soffocato con un fornelletto.

