Rimane incastrato con l’arto nella moto zappa, grave 19 enne agricoltore

Incidente agricolo nel tardo pomeriggio odierno di mercoledì 18 maggio intorno alle 17:00. Sfortunato protagonista un giovane 19 enne del posto.

Il 19 enne stava tornando dal suo campo verso la rimessa nei pressi della sua abitazione a Dasindo nella frazione di Comano Terme nelle Giudicarie quando a causa di un incidente si è conficcato la lama della motozappa nella gamba.

In pochi minuti sul posto sono giunte due ambulanze dei sanitari della croce rossa delle Giudicarie di stanza a Ponte Arche, e del 118 partita dal nosocomio di Tione che hanno prestato le prime cure al giovane, e vista la grave dinamica dell’incidente è stato allertato anche l’elisoccorso atterrato nei prati nelle vicinanze della frazione.

Per liberare il giovane rimasto incastrato con l’arto nella motozappa sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Lomaso, Bleggio Inferiore e Fiavè che con le apposite pinze idrauliche hanno liberato l’arto del 19 enne per affidarlo subito ai sanitari.

Il giovane dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in codice rosso al Santa Chiara. Dalle prime informazioni giunte dai medici del pronto soccorso le sue condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita.

Ad accertare la dinamica e compiere una prima ricostruzione è intervenuta la polizia locale delle Giudicarie.

