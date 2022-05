Peste suina, Roma diventa zona rossa: rischi anche per altri territori

Pubblicità

È arrivato il sì della Commissione Europea, che punta a contenere la diffusione della peste suina africana, peste che però non contagia l’uomo. L’area interessata in questo momento è molto vasta e comprende parte della riserva naturale dell’Insugherata, la riserva di Monte Mario, arrivando fino a quasi città del Vaticano.

All’interno di questa fascia non si potranno commerciare prodotti a base di carne suina e verranno effettuati anche abbattimenti di cinghiali, unica specie capace di girare liberamente in zona.

Secondo il sottosegretario alla salute Costa, Il problema però potrebbe diventare più ampio, visto che in alcuni territori sono presenti un numero di esemplari superiore alla sopportabilità del nostro ecosistema.

L’obiettivo è quello di impedire che la peste suina raggiunga gli allevamenti italiani concentrati in Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria e Toscana, dove hanno sede i grandi allevamenti. Si calcola che l’intera filiera valga circa 20 miliardi di euro, con oltre 100 mila lavoratori.

Questa diventerà l’occasione anche per effettuare uno spopolamento di Cinghiali che negli ultimi anni si sono raddoppiati, devastando campagna e diffondendo malattie. L’abbattimento avverrà in modo selettivo da tecnici faunistici, per evitare che la peste suina arrivi agli Appennini provocando disastri.

