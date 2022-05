Morte Sandro Prada e la figlia Elisa: tre denunciati per omicidio colposo plurimo

Pubblicità

Nella mattinata i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Borgo Valsugana hanno deferito all’autorità giudiziaria tre persone ritenute responsabili della morte di un uomo di 51 anni e della figlia tredicenne, avvenuto a Baselga di Pinè, il 20 Agosto 2021, mentre viaggiavano a bordo di una moto acquistata pochi giorni prima.

Il tragico incidente come si ricorda aveva portato alla morte di Sandro Prada e la figlia Elisa che viaggiava sulla stessa moto. La moto era uscita di strada a forte velocità in un tornante che stava affrontando in discesa, balzando sopra il guard-rail e precipitando in una scarpata.

I Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trento, non tralasciando l’ipotesi che l’evento potesse essere stato causato da un guasto meccanico, all’epoca sequestrarono il motociclo, che, sottoposto a perizia, è poi risultato essere stato male assemblato, infatti, uno dei bulloni inseriti nella pinza anteriore dei freni era fuoriuscito dal rispettivo alloggiamento determinando il malfunzionamento del freno.

I tre indagati sono, per l’appunto, il titolare della concessionaria presso cui era stata acquistata la motocicletta e i due meccanici dipendenti.

Fin da subito fra le possibili ipotesi era stata presa in considerazione anche quella del possibile guasto meccanico. L’uscita di strada di Sandro Prada infatti era stata definita piuttosto strana.

I corpi senza vita di Sandro Prada e la figlia Elisa erano stati ritrovati dalla moglie e l’altra figlia che non vedendoli rientrare si erano messi sulle loro tracce grazie alla applicazione Gps montata sul cellulare della piccola Elisa. La motocicletta Motron motard X 125, cilindrata 125 era nuova di zecca ed era stata individuata in fondo ad un dirupo a 15 metri dalla carreggiata.

