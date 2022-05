La Sindaca della notte a Montreal per dire come Trento affronta la Movida: L’ira di Andrea Maschio in un VIDEO

Pubblicità

«A volte sembra di essere a scherzi a parte. Trento vede la parte degradata della movida prendere sempre più spazio. Negli ultimi tre anni sono sempre di più gli episodi di degrato e violazioni di ogni tipo senza che il Comune sia riuscito a fare alcunchè e la Sindaca della notte, Casonato, si vanta sui social di essere in viaggio per Montreal per il Comune» – Inizio così il video denuncia del consigliere comunale Andrea Maschio

La Casonato sarebbe infatti andata ad un incontro al Night Summit di Montreal per parlare di come Trento affronta la questione della Movida. Detto che Trento ad oggi non la affronta ma la subisce – incalza Maschio – detto che il livello tra Sindaca della notte e Vicesindaco, entrambi nell’organo di monitoraggio per il Regolamento di convivenza, non sembrano molto in sintonia visto che, come è emerso nella prima riunione dell’organo stesso, non si scambiano neanche i video di denuncia dei cittadini che gli vengono rivolti».

Il consigliere di Onda Civica si chiede «spese di chi lei stia andando, a parlare di cosa visto che ad oggi subiamo il problema e che senso abbia visto che la città di Montreal ha ben altre dimensioni e difficilmente si puo pensare a parallelismi o paragoni. Certo una bella gita mentre i residenti affrontano tutte le notti situazioni spiacevoli, deplorevoli e degradanti». La questione potrebbe diventare oggetto nelle prossime ore di qualche interrogazione per capire meglio gli obiettivi che il comune di Trento intende raggiungere con la partecipazione ad un Summit che si svolge a 14 mila chilometri di distanza. (Qui il video integrale del consigliere Andrea Maschio dove denuncia la cosa)

