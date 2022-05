Incidente sulla SS 42 a Cis: auto si ribalta

Pubblicità

Ieri sera, martedì 18, poco dopo le 19.00 sono stati allertati i Vigili del Fuoco per un incidente stradale sulla SS 42 a Cis, in Valle di Non.

L’impatto avrebbe coinvolto un trattore ed un’auto, ribaltatasi a seguito dell’impatto. Sul posto sono prontamente intervenuti i Pompieri di Cis, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della zona e di gestione della viabilità. Accanto ai pompieri, sul luogo dell’impatto si sono portati anche i sanitari dell’ambulanza e i carabinieri raccogliere i rilievi e definire le dinamiche dell’incidente.

