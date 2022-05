Gli studenti del Liceo Russell di Cles in marcia per la pace

Pubblicità

Quest’anno la “Marcia della Pace” organizzata dal Liceo Bertrand Russell di Cles, appuntamento giunto alla seconda edizione, ha trovato ispirazione nel discorso pronunciato da Gino Strada, medico chirurgo e fondatore di Emergency, nel corso della cerimonia di consegna del “Right Livelihood Award 2015”.

Così domenica 8 maggio un gruppo di studenti del liceo clesiano, insieme agli insegnanti di religione, hanno percorso il tratto del Cammino Jacopeo d’Anaunia da Vigo di Ton a San Romedio per dire no alla guerra.

No alla guerra perché solo la pace garantisce il rispetto dei diritti umani: la guerra, cancellando il diritto alla vita, nega all’uomo ogni altro diritto. No alla guerra perché sono ancora troppi i paesi del mondo coinvolti in guerre in cui la popolazione civile paga il prezzo più alto. No alla guerra perché non si può rimanere indifferenti alla sofferenza di uomini, donne e bambini. No alla guerra perché calpesta i nostri sogni, spezza le nostre speranze e cancella il nostro futuro.

Abolire la guerra è quindi una necessità sempre più urgente. Le guerre sono sempre esistite, è vero, ma ciò non significa che devono continuare ad esistere.

Qualcuno potrà chiedersi a cosa serva marciare per la pace. Sono gli studenti stessi a fornire una risposta: «Marciare per la pace significa credere in un mondo senza guerre e serve a far sì che questo diventi un obiettivo realizzabile: la marcia, infatti, non finisce raggiunta la destinazione, ma continua nella vita di tutti i giorni nella costruzione di relazioni improntate al rispetto dei diritti di tutti, alla tolleranza, all’accoglienza, alla solidarietà. Alla pace, appunto».

