Forte tamponamento sulla Statale 12, due feriti

Il brutto tamponamento è avvenuto oggi, mercoledì 18 maggio alle ore 19:15 tra due veicoli che si sono scontrati lungo la strada statale 12 in direzione nord all’altezza del paese di Lavis.

Sono subito state allertate le squadre dei vigili del fuoco volontari di Lavis che hanno dovuto intervenire con la pinza idraulica per estrarre i feriti dalle proprie autovetture e mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche una pattuglia di Carabinieri e le ambulanza del 118. Il forte impatto ha spostato entrambi le autovetture in mezzo alla carreggiata

L’equipe medica a bordo delle ambulanze dopo aver soccorso i feriti ha deciso di trasferire due persone al pronto soccorso del santa Chiara di Trento per approfondire la loro condizioni.

