Auto piomba nel giardino di un asilo: morto bambino di 4 anni, altri 4 feriti, uno è grave

Pubblicità

Pubblicità



Poco dopo le 14:30 un’automobile parcheggiata davanti la scuola dell’infanzia di Pile-Primo Maggio, in via Salaria antica est a L’Aquila dopo una corsa di 20 metri ha sfondato la recinzione del giardino travolgendo 4 bambini, dai 3 ai 5 anni. Uno di loro, di appena 4 anni è morto, mentre altri 4 sono rimasti feriti, uno di loro in modo grave.

Le condizioni del bambino che ha perso la vita sono sembrate subito drammatiche. I medici hanno fatto il necessario per rianimarlo, ma è deceduto nel corso del trasporto all’ospedale dell’Aquila.

L’auto era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia. Dalle prime informazioni pare che la macchina sia stata di una mamma che era andata a prendere suo figlio all’asilo, lasciando l’altro bambino di 8 anni, per qualche minuto nella vettura. Il ragazzino non ha riportato ferite ma è sotto shock. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco, polizia, carabinieri e vigili urbani.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità