Apiario distrutto dall’orso in Val di Sole

La denuncia social arriva direttamente dalla pagina Facebook dell’Associazione Apicoltori Val di Sole Peio e Rabbi: l’apiario di un socio apicoltore è stato letteralmente distrutto dall’attacco di un orso.

«Questo è l’apiario del nostro socio apicoltore – si legge sul post, corredato di documentazione fotografica che rende l’idea di quanto avvenuto –. Recinto fatto a regola d’arte, ma inutile per questo orso».

Un attacco, l’ennesimo in Val di Sole, che ha esasperato l’apicoltore. «Il nostro socio ha deciso di smettere di fare apicoltura – comunica amaramente l’associazione –. Inutilmente ha chiesto di poter fare la bienenhaus, che avrebbe evitato il problema, ma la risposta è stata picche».

Quello della presenza “ingombrante” dell’orso è un problema noto in valle. Già lo scorso inverno erano stati diversi gli attacchi da parte di alcuni plantigradi agli apiari solandri. Per questo gli apicoltori auspicano una soluzione in tempi stretti.