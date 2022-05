A Castel Drena “Cambiare il mondo, una donna alla volta” storie di donne che lottano in difesa dell’ambiente

Pubblicità

Sabato 21 maggio a Castel Drena a Drena alle ore 16,00 si terrà l’incontro “Cambiare il mondo, una donna alla volta” – Storie di donne impegnate a difendere il Pianeta e i Diritti Umani con un focus su ‘Il Grande Sogno del Dolce Riscatto Andino’. Durante l’incontro si parlerà di mercato equo-solidale e micro crediti elargiti per dare un aiuto alle contadine delle Ande che con coraggio e tenacia difendono il Progetto di Sviluppo Sostenibile. Queste donne lottano per i diritti umani e per la salvaguardia dell’ambiente; con fatica e perseveranza coltivano la canna da zucchero tentando di contrastare lo sfruttamento minerario che rischia di distruggere un intero e delicatissimo ecosistema.

Interverranno Claudia Festi, Presidente della Fondazione Altromercato, e Giovanni Bridi, Vicepresidente Altromercato Impresa Sociale. L’evento si svolgerà nell’ambito della mostra di pittura e fotografia “Donne dal mondo” (qui l’articolo), ed è stato organizzato dalla Fondazione Altromercato Mandacarù in collaborazione con la FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) e BPW Italy (Business and Professional Women International).